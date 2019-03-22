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İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de kıraathane işleten Hilmi G.

İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KIRIKKALE'de kıraathane işleten Hilmi G. (46), internette tanıştığı P.Y.'ye (13) Karaman'da günlük kiraladığı evde 'cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, P.Y.'nin annesinin, kızının cep telefonundan sosyal medya hesabındaki sohbetleri okumasıyla ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Hilmi G.'nin ''Çok pişmanım” dediği öğrenildi.
Karaman'da oturan B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabında bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok yaşadı. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü Tabduk Emre Mahallesi'ndeki bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara uğradığını anlattı.
GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE OTOMOBİLİ TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin'in yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, küçük kızın cep telefonundaki mesajlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada, P.Y.'ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını tek tek incelendi.
İncelemede şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale'de oturan ve kıraathane işleten Hilmi G. olduğunu belirledi. Hilmi G.'nin iki evliliğinden 4 çocuğunun olduğu ve eşlerinden boşandığı için yalnız yaşadığını saptandı. Ardından Kırıkkale'ye giden polis, Hilmi G.'yi yakalayıp, gözaltına alarak, Karaman'a getirdi.
'DAYANAMAYARAK İLİŞKİYE GİRDİM'
Hilmi G., yapılan sorgulamasında, yalnız yaşadığı için sosyal medyadan sahte isimle açtığı hesaplarla, kızlarla temasa geçip, cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. P.Y. ile de sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini, Karaman'a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf eden Hilmi G., "Apart dairede muhabbet ederken, istismarda bulundum. Bundan dolayı da çok pişmanım" dediği öğrenildi. Hilmi G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduİnternetten tanıştığı 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduİnternetten tanıştığı 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

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