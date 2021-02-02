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İnternetten terlik almak isterken dolandırıldı

02.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de bir internet sitesi üzerinden toplu olarak terlik satın almak isteyen şahıs, 400 lirasını kaptırdı.Edinilen bilgiye göre olay, Sumbas ilçesi Alibeyli köyünde meydana geldi.

Osmaniye’de bir internet sitesi üzerinden toplu olarak terlik satın almak isteyen şahıs, 400 lirasını kaptırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sumbas ilçesi Alibeyli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. isimli şahıs bir internet sitesinde müşteri temsilcisi olarak görev yapan H.E. isimli şahısla terlik hakkında görüştü. Yetkili ile görüştükten sonra şeffaf terlik paketleme konusunda anlaşmaya varan Y.A. daha sonra kendisine terlik gönderilmesi için sitenin hesabına 400 lira para gönderdi. Ancak günler geçmesine rağmen gelmeyen kargo ile dolandırıldığını anlayan Y.A. jandarmaya giderek H.E. isimli şahsın kendisini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan H.E. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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