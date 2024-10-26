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İnternetten teşhis arayanlar dikkat: Hastalık arama 'hastalık! oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.10.2024 16:53
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Birçoğumuz bunu yapıyor... Sağlığımızla ilgili bir rahatsızlık duyduğumuzda Hemen internete başvuruyoruz ve okuduklarımızdan sonra daha doktora gitmeden dünya başımıza yıkılıyor gibi oluyor. Hatta kendi tedavimizi de kendimiz uygulamaya kalkıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz... Aslında bu bir hastalık.

İnternetten teşhis arayanlar dikkat: Hastalık arama 'hastalık! oldu!

Hastalığın adını bilen neredeyse yok ama belirtilerini taşıyan çok. Sanal alemde birçok bilgiye birkaç saniye içinde ulaşmak mümkün ama uzmanlar söz konusu bir rahatsızlıksa bu ulaşılması gereken tek adresin hastane olduğunun altını özellikle çiziyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzman isimler hastalık arama hastalığının tehlikesinden bahsetti.

HASTALIĞIN ADI: SİBERKONDRİ

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Uzman Psikolog Gizem Ünveren, "Kaygılanan kişilerde 'Eyvah acaba bu mu oldu' ya da felaketleştirmeleri görüyoruz. Burada çok yanlış maalesef kirli bilgiler de var. Bununla birlikte aslında kişi tanısını koyuyor, tedavisini alıyor. Sosyal medyada güvendiği kişilerle birlikte önerileri uygulayınca çok olumsuz sonuçlarla da karşılaşıyoruz. Kişinin kaygısını daha çok besleyen bir şey oluyor. Doktordan tedavi almamızı, uzmana gitmemizi ve beraberinde kaygıyı tetikliyor. Bu kaygı ile birlikte de kişi aslında daha olumsuz bir tabloyla karşılaşıyor. Burada kaygı ve depresyon gibi bu semptomları sıklıkla da eşlik ettiğini gözlemliyoruz." dedi.

İNTERNETTEN TEŞHİS ARAYANLAR DİKKAT

Hemen Hemen herkesin elinin altında internet var ve doktorlardan daha kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Bir yerimiz ağrıdığı vakit o zaman arama motorlarına yöneliyoruz.

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Önemli bir uyarı daha var konuyla ilgili. O da bu durumun yeni psikolojik rahatsızlıklara da yol açma ihtimali.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Güntürk, "Mesela kan sayımında çok ufak bir değişimler görüyor hasta diyor ki 'Ben lösemi miyim?' bu böyle bir şey çoğunlukla da yok. Bütün bunları bize bırakın, böyle bir testi kendiniz yorumlamayın ve mutlaka bir hekime danışın." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık
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