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İnternetten yasa dışı bahse 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 19:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

İnternetten yasa dışı bahse 22 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris KOM Grup Amirliği'nce, yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebekenin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün sabah saatlerinde Muğla merkezli, İstanbul ve Eskişehir olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon için düzenlendi. Yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açıldığını belirledi. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp yönetildiği, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarken, yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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İnternetten yasa dışı bahse 22 gözaltı

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