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İnternetten yemek siparişi veren üniversite gence taciz şoku: Sen gey misin?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi'de internetten yemek siparişi veren üniversite öğrencisi hayatının şokunu yaşadı. Siparişi getiren kuryenin kendisini taciz ettiğini iddia eden üniversite öğrencisi, siparişin üzerinden 3 saat geçtikten sonra cep telefonuna gelen “Selam, sen gey misin?” şeklindeki mesajla şaşkına döndü

İnternetten yemek siparişi veren üniversite gence taciz şoku: Sen gey misin?

Taciz iddiası Denizli'de yaşandı. Merkezefendi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi B.M., internet üzerinden bir restorandan yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryenin adresi bulamayınca mesaj attığı genç, kuryeye cep telefonu üzerinden adresini gönderdi. Adrese ulaşan yemek kuryecisi, üniversite öğrencine siparişi teslim etti.

'SELAM, SEN GEY MİSİN?'

İddiaya göre siparişin üzerinden 3 saat geçtikten sonra B.M.'ye kuryeden bir mesaj geldi. Cep telefonuna gelen “Selam, sen gey misin?” şeklindeki mesajla genç bir anda şaşkına döndü. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran B.M., “Siparişimden 3 saat sonra alakasız bir zamanda, ‘Selam, sen gey misin?’ şeklinde bir mesaj atarak cinsel tacizde bulundu. Bu kabul edilebilecek, hafife alınacak, geçiştirilecek bir durum değil. Mesajın ardından sipariş verdiğim işletmeyi arayarak olayı anlattım ve kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Şikayetçi olacağımı belirttiğimde ise kurye mesaj atarak özür diledi” dedi.

'SİPARİŞ GÖTÜRDÜĞÜM KİŞİYE ASLA SULANMAM'

Kurye, gencin şikayetçi olmaması için gönderdiği mesajlarda ise, "Bugün ne oldu anlamadım, kusura bakmayın. Annemle birlikte çalışıyorum yani özür dilerim kardeşim, ben sipariş götürdüğüm kişiye asla sulanmam. Allah yukarıda şahittir, kardeşim kusura bakma özür dilerim. Hatamızı telafi ederiz kardeşim, kusura bakma. Biz daha yeniyiz, ne olur bizi şikayet etmeyin kardeşim” ifadelerine yer verdi.

kurye

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı karakola giderek mesajları gönderen kuryeden ve işletmeden şikayetçi oldu.

(İHA)

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