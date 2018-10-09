Interpol Başkanı kayıp

Meng’in eşinin Fransız makamlarına kayıp başvurusunda bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Başkanı Meng Hongwei'den yaklaşık bir haftadır haber alınamıyor. Fransa'da Meng'in kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransız Europe 1 radyosu, 64 yaşındaki Meng'in 29 Eylül'de Fransa'dan memleketi Çin'e gitmek üzere yola çıktığını duyurdu. Radyonun haberinde, bu tarihten beri Interpol Başkanı'ndan haber alınamaması üzerine eşinin polise Meng'in kaybolduğunu bildirdiği kaydedildi. Fransız polis yetkilileri, Meng'in "Fransa'da kaybolmadığını” vurguladı.

Interpol'den yapılan açıklamada da Meng'in "muhtemelen kaybolduğuna” dair haberler hakkında bilgi sahibi olunduğu, vakanın Fransa ve Çin'deki ilgili kurumların yetki alanına girdiği belirtildi. Açıklamada, Interpol'deki günlük işlerin, başkanın değil, genel sekreterin yetkileri dâhilinde olduğuna dikkat çekildi.

Af Örgütü eleştirmişti