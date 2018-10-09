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İnterpol Başkanı Kayıp

09.10.2018 04:13 | Son Güncelleme

İnterpol'ün merkez binasının bulunduğu Lyon kentinden, 29 Eylül Cumartesi günü, Çin'e gitmek üzere ayrılan Hongwei Meng'den bir daha haber alınamadı. Fransız polisi soruşturma başlattı

İnterpol Başkanı Kayıp

İnterpol'ün 64 yaşındaki Çinli Başkanı Hongwei Meng kayboldu. Fransız polisi Meng'in kaybolması sonrasında soruşturma başlattı.

İnterpol'ün merkez binasının bulunduğu Lyon kentinden, 29 Eylül Cumartesi günü, Çin'e gitmek üzere ayrılan Hongwei Meng'den bir daha haber alınamadı.

Çocuklarıyla birlikte Lyon kentinde yaşayan Meng'in eşi, Fransa'dan ayrılmasından bu yana eşinden haber alamadığını bildirdi. Meng'in eşi, polise "Eşine ait hiçbir hayat belirtisi olmadığını ve endişelendiğini" söyledi.

"Fransa'da kaybolmadı"

Meng'in eşinin başvurusu üzerine Lyon Adli Polisi, İnterpol Başkanı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haberi ilk duyuran Europe 1 Radyosu'na göre Çin Komünist Partisi'nin önemli isimlerinden Hongwei Meng, Fransa'da kaybolmadı.

İlk kez bir Çinli Başkan

İnterpol, 192 ülkenin polis teşkilatlarının uluslararası koordinasyonu ve teşkilatlar arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere 1923'te kuruldu. Meng teşkilat başkanlığına 4 yıllık süre için seçilmişti ve 2020 yılına kadar görevini sürdürmesi bekleniyordu.

Çin Komünist Parti üyesi ve Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olan Meng, 2016'da görevi Fransız Başkan Mireille Ballestrazzi'den devralmıştı. İnterpol'ün başına ilk kez bir Çinli başkan seçilmesine, insan hakları dernekleri tepki göstermişti. Af Örgütü, Çin'in, İnterpol'ü "yurtdışında bulunan muhalif ve mültecileri yakalamak için kullandığını" öne sürmüştü.

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