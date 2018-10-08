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Interpol Başkanı tutuklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 09:59 | Son Güncelleme

Çin kamu güvenliği bakanlığı, uluslararası polis örgütü Interpol'ün başkanı olan Çinli bürokrat Meng Hongwei'nin ülkesinde rüşvet suçundan soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Interpol Başkanı tutuklandı!

Çin kamu güvenliği bakanlığı, uluslararası polis örgütü Interpol'ün başkanı olan Çinli bürokrat Meng Hongwei'nin ülkesinde rüşvet suçundan soruşturma altında olduğunu açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde bugün yer alan açıklamada, "Meng Hongwei'nin aleyhindeki rüşvet alma ve yasaları çiğneme şüphesiyle başlatılan soruşturma haklı, mantıklı ve doğru zamanlıdır" denildi.

Merkezi Fransa'da olan Interpol Pazar günü bir açıklama yaparak Meng'in başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı gün daha erken saatlerde Çin de, aynı zamanda ülkesinde kamu güvenliği bakan yardımcısı olan Meng'in yasa ihlali şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulduğunu bildirdi.

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Meng Hongwei Interpol interpol başkanı tutukılama istifa çin kamu güvenliği

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