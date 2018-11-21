Interpol Başkanlığı Yarışının Galibi Güney Koreli Kim

Amerika ve Avrupalı müttefikleriyle Rusya arasında bir mücadeleye dönüşen Interpol’ün başkanlık koltuğuna kimin oturacağı belirlendi. Güney Koreli Kim Jong Yang Interpol’ün yeni başkanı seçildi. Güney Koreli Kim Jong Yang’ın Interpol başkanlığı seçimini kazanması, Rusya’nın adayı Alexander Prokopchuk’a karşı son ana kadar lobi faaliyetlerini sürdüren Beyaz Saray ve Avrupalı ortakları için bir zafer olarak görülüyor. Amerika ve Avrupalı ülkeler Rusya’nın adayının Interpol başkanı seçilmesinin Kremlin’in Interpol’ün kırmızı bülten sistemini siyasi muhaliflerin yakalanması amacıyla kötüye kullanabileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya ise kendisini eleştiren ülkeleri Rusya’nın adayını itibarsızlaştırma kampanyası yürütmekle suçlamış, adayı Alexander Prokopchuk’u saygın bir kişi olarak nitelemişti. Interpol’de tartışmalı uygulamalara son verilmesi için çalışan gruplar ve Güney Kore Kim Jong Yang’ın başkan seçilmesini kutladı. Güney Kore Polis teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı yayınladıkları ortak açıklamada Kim’in Interpol başkanı seçilmesini Güney Kore’nin uluslararası arenada imajını güçlendirecek ulusal bir zafer olarak niteledi.

Interpol’ün Dubai’deki genel kurulunda üçte iki oy çoğunluğunu alarak başkan olan Kim 2020 yılına kadar görevde kalacak ve böylece Çin’de yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Meng Hongwei’in 4 yıllık görev süresini tamamlamış olacak. Güney Kore’de emniyet görevlisi olan Kim, Meng’in görevden ayrılması sonrasında geçici olarak başkanlık görevini yürütüyordu. Meng’in görevden ayrılması öncesinde de Interpol’de başkan yardımcısıydı. Rusya İçişleri Bakanlığı, oylama sonrası yaptığı açıklamada kendi adayı olan ancak başkan seçilemeyen ve Interpol’de üç başkan yardımcısından biri olan Prokopchuk’un bu görevde kalmaya devam edeceğini söyledi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk, Interfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Prokopchuk’un Interpol’ün uluslararası polis teşkilatındaki yerini güçlendirmek ve yaptığı çalışmaların daha etkili kılmak için çaba göstermeye odaklanacağını belirtti. “Kırmızı bülten muhalifleri yakalamak için kötüye kullanılıyor” Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan ve 95 yıldır kurum olarak varlık gösteren Interpol diğer ülkelerin aradığı şüphelilere yönelik olarak çıkardığı ve bu kişileri dünyanın en çok arananları listesine dahil eden kırmızı bülten uygulamasıyla biliniyor.

Rusya, Türkiye, Mısır, İran ve Çin gibi ülkeler, Interpol kuralları uyarınca bültenlerin siyasi sebeplerle kullanılması yasak olmasına rağmen, kırmızı bülten sistemini siyasi muhalifleri, gazetecileri ya da aktivistleri yakalamak için kullanmakla eleştiriliyor. Çinli Meng Interpol’e 2 yıl önce 4 yıllık süre için başkan seçildiğinde, kuruluş eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası Af Örgütü Çin’in Interpol’ü muhalifleri ve yurtdışındaki mültecileri kullanma uygulamasını eleştirmişti. 2016 yılında Interpol kırmızı bültene ilişkin hukuki çerçeveyi güçlendirmek amacıyla bir dizi yeni önlem açıklamıştı. Yapılan değişiklik çerçevesinde, avukat ve uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip kırmızı bülten çıkarılmadan önce bültenin Interpol kurallarına uyup uymadığını kontrol ediyor. Interpol aynı zamanda kırmızı bültenle hedef alınan kişiler için de itiraz mekanizmasını güçlendirdiğini söylüyor. Ancak yine de üye ülkeler Interpol’ün kırmızı bülten için getirdiği kendi içindeki onay sürecinden geçmeden ancak Interpol’ün iletişim sistemini kullanarak diğer ülkelerden doğrudan talepte bulunabiliyor.

Daha önce Rusya’nın başkenti Moskova’da faaliyet gösteren bir yatırım fonu yöneticisi olan Bill Browder Rusya’nın bu uygulamayı kendisine karşı kullandığını ve bu sebeple bu yıl başında İspanya’da kısa bir süreliğine gözaltına alındığını ileri sürdü. Browder ve Kremlin’e muhalif bir isim olarak bilinen Mihail Hodorovksi, Rusya Devlet Başkanı Putin’le bağlantılı olan Prokopchuk’un Interpol başkanlığına seçilmesinin uluslararası hukukun uygulanmasından sorumlu kuruluşa zarar vereceği ve böyle bir durumun sınırlar arası polis teşkilatları arasındaki işbirliğini siyasileştireceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Prokopchuk Rusya adına Interpol yakalama emirlerinin çıkarılması sürecinin kolaylaştırılmasından sorumluydu. Browder ve Hodorovksi Interpol başkanlığına Güney Koreli Kim’in seçilmesini kutladı. Browder, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada “Karanlık bir dünyada sağ duyu kazandı. Yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünen Putin için gerçek bir hezimet” ifadelerini kullandı.