Interpol eski Nissan yöneticisi için kırmızı bülten çıkardı

Japonya'da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanırken Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Japon hükümetinin talebi üzerine, mali usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı Japonya'da, ülkeden çıkışını yasaklayan şartlı tahliye koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımladı.

Kırmızı bülten, dünyadaki farklı polis birimlerinin, aranan şahıs kendi ülkelerindeyse yerini tespit etmesi ve geçici olarak gözaltına alma talebini içeriyor.

Lübnan makamlarının Ghosn'u tutuklama zorunluluğu bulunmuyor. Lübnan Emniyet Genel Müdürü Albert Serhan, yaptığı açıklamada, eski Nissan yöneticisi Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamış, ülkesinin gereği halinde "yasal yolları izleyeceğini" belirtmişti.

- "Tek başıma planladım"

Ghosn ise Japonya'dan kaçışında "aile bireylerinin rolü olduğunu" yalanlayan bir açıklama yayımladı. Ghosn, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Karım Carole ve diğer aile fertlerinin Japonya'dan ayrılmamda rolü olduğuna dair medyada yer alan haberler yanlış ve yanıltıcıdır. Ayrılışımı tek başıma planladım. Ailemin hiçbir rolü olmadı." ifadelerini kullandı.