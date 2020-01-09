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  4. Interpol, Evo Morales için kırmızı bülten çıkardı

Interpol, Evo Morales için kırmızı bülten çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Interpol, Bolivya’nın isteği üzerine Evo Morales hakkında kırmızı bülten çıkardı.Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo yaptığı açıklamada, Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol), Bolivya hükümetinin talebi üzerine Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales için uluslararası tutuklama emri çıkardığını söyledi.

Interpol, Bolivya’nın isteği üzerine Evo Morales hakkında kırmızı bülten çıkardı.
Bolivya İçişleri Bakanı Arturo Murillo yaptığı açıklamada, Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol), Bolivya hükümetinin talebi üzerine Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales için uluslararası tutuklama emri çıkardığını söyledi. Bolivya İçişleri Bakanı Murillo, "Interpol’e dün sabah 10.00’da Morales’e karşı uluslararası arama talebimizle ilgili verdiğim emir aktive edildi” dedi.
Murillo konuşmasında Morales’e seslenerek, “Seni bekliyoruz, gel korkma seninle ilgileneceğiz, sana koruma vereceğiz. Sana hiçbir şey olmayacak ama bu ülkede hesap verebilir olmalısın, bu bizim için önemli" ifadelerini kullanırken, Morales’in Bolivya halkına birçok açıklama borçlu olduğunu belirtti.
Evo Morales, darbe baskısıyla Bolivya’dan ayrılmasından önce, bazı şehirlerde protesto gösterilerinde ayaklanma ve terörizm başlatmakla suçlanıyor. Bolivya tarihinin ilk yerli lideri olan Morales, ülkede siyasi krize neden olan 20 Ekim’deki Devlet Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlükleri sonrasında 10 Kasım’da istifa etti. Önce Meksika’ya, sığınan devrik lider, şu anda Arjantin’de siyasi sığınmacı olarak bulunuyor.

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