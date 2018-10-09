Interpol kayıp başkanla ilgili Çin'den açıklama istedi

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), kendisinden günlerdir haber alınamayan başkanı ''nin durumuyla ilgili Çin'den resmi açıklama talep etti.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Meng'in "durumuyla" ilgili olarak Çin yetkili makamlarından bilgi istediklerini açıkladı. Stock, Başkan'ın "sağlığına dair endişelere dair" bir yanıt istendiğini belirtti. Meng Hongwei, Interpol Başkanlığı'nın yanı sıra, Çin Kamu Güvenliği'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 64 yaşındaki Hongwei'nin memleketi Çin'e gitmek üzere yola çıktığını, 25 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alamayan eşinin polise Meng'in kaybolduğunu bildirdiğini duyurmuştu.

Hong Kong gazetesi South China Morning Post da Meng hakkında bir disiplin soruşturmasının bulunduğunu ve Çin'e ayak basar basmaz gözaltına alındığını yazdı. Gazete haberini hangi kaynağa dayandırdığını belirtmezken soruşturmanın içeriğinin ne ile ilgili olduğu hakkında da bir bilgi bulunmuyor. Çin makamları ise Meng'in gözaltında olduğunu henüz doğrulamadı.

Meng Hongwei, Kasım 2016 yılında Interpol'ün başkanlığına seçilerek, bu göreve getirilen ilk Çin vatandaşı olmuştu.

AFP / EC, ÇÖ

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