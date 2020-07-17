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  4. Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Kilis'te yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Kilis'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 20:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla kırmızı bülten ile aranan Fransa vatandaşı O.G., Kilis'te MİT ve polisin ortak operasyonuyla Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptığı sırada yakalandı.

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. MİT ve terörle mücadele şubesi ekipleri, sınır ekiplerinin de desteğiyle Suriye sınır hattındaki Akıncı köyü yakınlarında önlem aldı. Ekipler, Türkiye’ye geçmeye çalışan Fransa vatandaşı O.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Emniyette sorgulanan O.G.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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