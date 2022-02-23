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Interpol nedir? Interpol Sedat Peker için kırmızı bülten mi çıkardı? Kırmızı bülten ne demek?

23.02.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Interpol'un ne anlama geldiği ve kırmızı bültenin ne olduğu merak ediliyor. Yeni gelişmelere göre Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. Peki Interpol nedir? Interpol Sedat Peker için kırmızı bülten mi çıkardı? Kırmızı bülten ne demek?

Interpol nedir? Interpol Sedat Peker için kırmızı bülten mi çıkardı? Kırmızı bülten ne demek?

Yeni gelişmelere göer Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı. Açılımı Uluslararası KriminalPolis Teşkilatı olarak bilinen Interpol'ün ne olduğu merak ediliyor. Peki İnterpol nedir? Kırmızı bülten nasıl çıkarılır?

İNTERPOL NEDİR?

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL olarak bilinen ICPO-INTERPOL en büyük uluslararası adli polis teşkilatıdır. Teşkilat, uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar sürmekte olan işlemlerin yürütülmesi ile ilgilenmektedir. Uluslararası organizasyon olan İNTERPOL’e üye olan ülke sayısı ise günümüz itibariyle 194’dür. Teşkilat; İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.

  1. yüzyılın ilk zamanlarında uluslararası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler, bu alandaki mücadelenin uluslararası işbirliği seviyesinde yürütülmesini gerektirmiştir. Ülkeler, uluslararası suçlularla ve özellikle organize suç grupları ile mücadelede başarılı olabilmenin en önemli ve tek yolunun, aralarındaki işbirliğinden geçtiğini anlamış ve bunun sonucunda suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin polis teşkilatlarınca münferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesine ve işbirliği kurulması düşüncesinin hayata geçirilmesine gerek duymuşlardır.

İnterpol diplomatik ilişkiler olmayan ülkeler arasında bile polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlayan bir teşkilattır.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Kırmızı bülten, aranan suçlular için uluslararası polis örgütünün yayımladığı ve bütün ülkelerde geçerli olan yakalama buyruğunu içeren bültene verilen addır.

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