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İnterpol tarafından aranan zanlı Bursa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

İnterpol tarafından aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Fransa'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün. (29) yaklaşık 1,5 sene önce Fransa'da teyzesinin oğlu C.D'yi öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Fransa S.Ö Yıldırım

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