İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
AA
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