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İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün. (29) yaklaşık 1,5 sene önce Fransa'da teyzesinin oğlu C.D'yi öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı.

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

AA

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