HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Interpol tarafından aranıyordu! CHP'li başkanın yargılandığı davada flaş gelişme

Interpol tarafından aranıyordu! CHP'li başkanın yargılandığı davada flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

İzmir'de, Interpol tarafından Arjantin'de yakalanan Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütünün 38 üyesinin tutuklu yargılandığı, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün, çay bahçesi işleten İsmail K.'nin (46) bacaklarından vurulduğu silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen davanın bugünkü oturumunda, 13 ayrı olayın tanıkları dinlendi.

Interpol tarafından aranıyordu! CHP'li başkanın yargılandığı davada flaş gelişme

Foça'da çay bahçesi işleten ve manav sahibi olan İsmail K., geçen 9 Eylül günü, müşteri gibi gelen 1 kişi tarafından bacaklarından tabancayla vuruldu. İsmail K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan, pazar yeri yakınında park halinde olan otomobile binerek, kaçtı. İsmail K., Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Saldırganın kaçtığı otomobil ise Torbalı ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

38 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı saldırı olayından 5 ay sonra, geçen şubat ayında, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda 38 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, İsmail K.'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisinin Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğu iddia edildi.

ÜÇÜNCÜ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Ağustos Pazartesi günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasının 1'nci ve 2'nci oturumlarında sanıklar ile müştekilerin ifadeleri alındı. Bugünkü 3'üncü oturuma ise tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği saptanan 13 olayın görgü tanıkları dinlendi. Duruşma yarın devam edilmek üzere ertelendi.

LİDERLERİ ARJANTİN'DE YAKALANDI

Türkiye'den Gürcistan'a kaçan ve Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Deniz Camgöz, 12 Haziran günü, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yakalanmıştı. Camgöz'ün iade süreci devam ediyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Van Gölü canavarı gerçekten var mı?Van Gölü canavarı gerçekten var mı?
Kestane: Faydaları nelerdir?Kestane: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Dehşet veren anları böyle izlediler

Dehşet veren anları böyle izlediler

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Paylaşımları hız kesmiyor! Muslera'nın eşi...

Paylaşımları hız kesmiyor! Muslera'nın eşi...

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

İlginizi Çekebilir

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Diğer Haberler
MSB duyurdu! 20 terörist gözaltına alındı

MSB duyurdu! 20 terörist gözaltına alındı

Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Van Gölü canavarı gerçekten var mı? Van Gölü canavarı görüldü iddiası! Van Gölü canavarı nedir? İşte Van Gölü canavarı efsanesi!

Van Gölü canavarı gerçekten var mı?

Son dakika: Okullar için karar günü! Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı

Okullar için karar günü! Toplantı başladı

Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Otobüs bagajında 2 bin 500 canlı 'doktor balığı' ele geçirildi

Son dakika: İstanbul Aydos'ta ormanlık alanda yangın

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.