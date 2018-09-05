İnterpol tarafından Fransa'da işlediği cinayetten aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- FRANSA'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan Salih Ö. (29), Bursa polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fransa'da yaklaşık 1.5 yıl önce S.Ö. (29) öldürüldü. Fransız polis yaptığı soruşturma sonrası katil zanlısı olarak Salih Ö.'yü aramaya başladı. Yakalanamayan Salih Ö. İnterpol tarafından da aranmaya başladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Salih Ö.'nün Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki yakınlarının yanına gelebileceği bilgisini alarak önlem aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Ö.'nün, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu tespit etti. Düzenlenen operasyon ile Salih Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

