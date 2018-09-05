İnterpol tarafından Fransa'da işlediği cinayetten aranan şüpheli, Bursa'da yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- FRANSA'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan Salih Ö. (29), Bursa polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Fransa'da yaklaşık 1.5 yıl önce S.Ö. (29) öldürüldü. Fransız polis yaptığı soruşturma sonrası katil zanlısı olarak Salih Ö.'yü aramaya başladı. Yakalanamayan Salih Ö. İnterpol tarafından da aranmaya başladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Salih Ö.'nün Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesindeki yakınlarının yanına gelebileceği bilgisini alarak önlem aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Ö.'nün, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu tespit etti. Düzenlenen operasyon ile Salih Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı
İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum