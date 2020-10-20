HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı teröriste MİT operasyonu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı teröriste MİT operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın Metina İstihbarat Sorumlusu Dara Kato kod adlı Ahmet Bal, MİT’in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgilere göre bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Ahmet Bal’ın bazı PKK mensuplarıyla gizli bir toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı barınağın yerini teyit edince operasyon için düğmeye bastı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın Metina İstihbarat Sorumlusu Dara Kato kod adlı Ahmet Bal, MİT’in istihbaratıyla etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Ahmet Bal’ın bazı PKK mensuplarıyla gizli bir toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı barınağın yerini teyit edince operasyon için düğmeye bastı. MİT ve TSK tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ortak operasyonla Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT’in takibindeydi
Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT, 2018 ve 2019 yılları arasında Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan Ahmet Bal’ın özel görevlendirmeyle 2020’de Metina’ya geldiğini ve Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarına İlişkin bilgi topladığını tespit etti. Ahmet Bal’ın PKK’ya 2009 yılında katıldığı, 2015’e kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Ayrıca, 2018’de Suriye’ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, 2020 Ocak ayında Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler sorumluluğuna getirildiği, Türkiye’nin Metina ve Haftanin’deki askeri operasyonlara ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yağışların faydası olmadı
İstanbul'u bekleyen tehlike! Yağmur yağdı ama...
HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma
HDP'li vekil hakkında soruşturma
Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Esenyurt'ta dehşet anları! Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!
Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız: Hayatımı bitirdi
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.