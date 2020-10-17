HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Fransa'nın tutuklama talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalanan DEAŞ üyesi kadın teröristin, kaldığı hücre evinden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin (30) sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polis, saklandığı hücre evine baskın düzenleyerek kadını 14 Ekim tarihinde gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

“1.5 AYDIR HÜCRE EVİNDE SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYOR”

Interpol tarafından “çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır” notuyla aradığı zanlı kadının 1,5 ay önce Namık Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir evin 1. katını aracılar marifeti ile kiraladığı belirlendi.

4

Genç kadının hiç dışarı çıkmadığı evi F.Y. isimli bir erkeğin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyacını karşıladıkları tespit edildi. Ev sahibinin bile kadını 14 Ekim günü polisler gözaltına aldığı sırada gördüğü ortaya çıktı.

3

Zanlı kadına evi F.Y.’nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlendi. Zanlının, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için bulunabilecek bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görülürken, kadının ikinci kocasının da Suriye’de kaldığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.

2

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ 2. SINIFTAN BIRAKIP EVLENDİ, ÖRGÜTE KATILDI

Bu arada kadının Tunus’ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2. sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa’ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu, DEAŞ terör örgütüyle de kocasının tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu öğrenildi. Zanlı karı kocanın, haklarında 2016 yılında Fransa’da aranma kararı çıkınca yasa dışı yollardan Suriye’ye kaçtıkları, kocasının ise 2016 yılında Gaziantep’te yakalanıp tutuklandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunuAntalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu
Covid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemiCovid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemi
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu
76 yaşındaki yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti
Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti
Eminönü'nde denizden ceset çıktı
Eminönü'nde denizden ceset çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.