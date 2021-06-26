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  4. Interpol tarafından yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi

Interpol tarafından yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi

26.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Interpol tarafından yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA'DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.

İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (DHA)


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