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INTERPOL'ün yeni başkanı belli oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı, yarın başlayacak genel kuruldaki seçimle belli olacak.

INTERPOL'ün yeni başkanı belli oluyor

"87. Interpol Genel Kurulu Toplantısı", 18-21 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek. Türkiye'yi toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan yetkililerin bulunduğu heyet temsil edecek.

Toplantının ana gündem maddesi, INTERPOL başkanlık seçimi olacak.

Ülkesinde gözaltına alınınca istifa eden Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'den boşalan başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika adayları yarışacak.

Toplantıda ayrıca Kosova, Vanuatu ve Kiribati'nin INTERPOL'e üyelik başvuruları oylanacak.

Bu ülkelerin de katılması halinde 195 üye sayısına ulaşacak INTERPOL, en büyük uluslararası örgüt olacak.

Türk heyeti, Genel Kurul'a katılacak ülkelere Türkiye'nin, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadele ile göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını detaylı olarak anlatacak.

Kaynak: AA

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Interpol Mehmet Ersoy

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