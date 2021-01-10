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Interpol’den Endonezya’da düşen uçaktaki yolcuların kimlik tespiti için yardım teklifi

10.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jurgen Stock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Interpol’ün Endonezya’ya dün düşen yolcu uçağında bulunan yolcuların kimliklerinin tespiti konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.Endonezya’nın başkenti Jakarta’da dün havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jurgen Stock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Interpol’ün Endonezya’ya dün düşen yolcu uçağında bulunan yolcuların kimliklerinin tespiti konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da dün havalandıktan sonra radardan çıkan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı denize düşmüştü. Uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. Yolcu uçağının enkazının bulunduğu noktada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’ndan (Interpol) Endonezya’ya yardım teklifi geldi.
Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Interpol’ün Endonezya’ya dün düşen yolcu uçağında bulunan yolcuların kimliklerinin tespiti konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Stock, “Düşüncelerim SJY182 sefer sayılı uçuşta bulunan yolcuların aileleri ve arkadaşları ile birlikte. Interpol, Endonezya’ya gerekli görüldüğü takdirde herhangi bir Afet Mağdurunun Kimliğini tespit etmek için yardım etmeyi teklif etmiştir” dedi.
Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono basın toplantısında yaptığı açıklamada, adli tıp uzmanlarının düşen uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan oluşan 62 kişinin ailelerinden 21 adet DNA örneği alındığını belirtmişti.
Öte yandan Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono ise yaptığı açıklamada, düşen yolcu uçağına ait iki kara kutunun yerinin tespit edildiğini aktarmıştı.

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