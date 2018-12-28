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Interpol'den Türkiye'nin yabancı teröristlere karşı aldığı önlemlere övgü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 193 ülkeye yazılan mesajda, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmek isteyen veya ülkelerine dönmek isteyen yabancı teröristlere karşı aldığı önlemlerden övgüyle bahsedildiği açıklandı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından 193 ülkeye yazılan mesajda, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmek isteyen veya ülkelerine dönmek isteyen yabancı teröristlere karşı aldığı önlemlerden övgüyle bahsedildiği açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Interpol tarafından 193 üye ülkeye mesaj gönderildiği belirtildi. Açıklamaya göre, mesajda, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmek isteyen veya ülkelerine geri dönmek isteyen yabancı teröristlere karşı aldığı önlemler, havaalanlarının yanı sıra kara ve deniz sınır kapılarında kurulan ve İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli tecrübeli personelden oluşturulan Risk Analiz Birimleri'nin çalışmaları detaylı anlatıldı.
Risk Analiz Birimleri'nde görev alanların, şüphelendikleriyle mülakat yaptığına ve mülakat sonucu şüphelenilen kişilerin ülkelerine geri gönderildiğine yer verilen mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde yürütüp, sonuçlandırdığı 'Fırat Kalkanı Harekatı'ndan da övgüyle bahsetti.
SINIR ÖNLEMLERİ ÇATIŞMA BÖLGELERİNE SEYAHATİ ZORLAŞTIRDI
Mesajda, sınır hattında duvar inşa edilmesi, devriye ve kontrol faaliyetlerinin sıklaştırılması gibi önlemlerin, çatışma bölgelerine seyahat etmeyi zorlaştırdığı ve teröristleri alternatif güzergah arayışına mecbur bıraktığına vurgu yapıldı. Suriye ve Irak'ta yapılan operasyonlar sonucu terör örgütü DEAŞ'ın kayda değer ölçüde toprak yitirdiği, örgüt mensuplarının sayısında azalma görüldüğü ve sahip oldukları kaynaklar açısından büyük kayba uğradıkları belirtildi. Bu durumda, bazı örgüt üyelerinin bölgede aktif olan diğer terör örgütlerine (PYD/YPG, SDF) katıldıklarının, ülkelerine geri dönmek için bölgeyi terk ettiklerinin veya üçüncü ülkelere yerleştiklerinin gözlendiği konusuna da mesajda yer verildi.
AVRUPA ÜLKELERİNDEN 400 KİŞİ PYD/YPG'YE KATILDI
Terör örgütü DEAŞ'ın hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum için hala tehdit olduğu belirtilen mesajda, özellikle ülkelerine geri dönen teröristlerin gerçekleştirebileceği eylemler konusunda tüm üye ülkeler uyarıldı. DEAŞ'ın yanı sıra terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin faaliyetlerine de yer verilen mesajda, çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 400 kişinin PYD/YPG'ye katıldığı, bu kişilerin radikal sol eğitimden geçtikleri ve edindikleri çatışma tecrübesiyle ülkelerine geri döndükleri kaydedilerek, bu durumun oluşturduğu tehdide dikkat çekildi. Ayrıca terör örgütü PKK ve bölgedeki uzantısı PYD/YPG unsurlarının, sözde üst düzey DEAŞ üyelerinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girişine yardım ettiği bilgisine de mesajda yer verildi.
TÜRKİYE'DE RADİKALLEŞMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Mesajda, yabancı teröristlerin, Türkiye'deki cezaevlerinde geçirdikleri süre boyunca gerek dini ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunulduğu gerekse sahip oldukları yanlış bilgilerin düzeltilerek, rehabilite edildikleri belirtildi. Bunun dışında sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanarak, radikalleşmelerinin önüne geçildiğine dikkat çekildi. İslam'ın terörizmle ve radikalizmle bağdaştırılamayacağı konusu da yer aldı.

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