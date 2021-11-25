Interpol’e Tartışmalı Başkan

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol’ün başkanı Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Baş Müfettiş General Ahmed Nasır El Reisi oldu. El Reisi’nin başkanlığına bazı insan hakları örgütleri BAE’de tutuklulara işkence iddiaları nedeniyle karşı çıkıyor.

Kurumun günlük operasyonlarının denetlenmesinden sorumlu olmasa da Başkan, Interpol genel kurul ve yönetim komitesi toplantılarına başkanlık etmek gibi önemli görevler üstleniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Körfez İnsan Hakları Merkezi, Mayıs ayında Reisi’nin biriminin BAE güvenlik güçlerinin işkence yaptığını gösteren güvenilir delilleri incelemediğini belirterek Reisi’nin seçilmesinin Interpol’ün insan haklarına bağlılığına gölge düşüreceğini kaydetmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Reisi’nin tutukluların polis tarafından istismar edilmesi ya da kötü muameleye maruz kalmasının korkunç ve kabul edilemez olduğunu düşündüğünü belirtti.

Interpol’ün günlük işleyişinden sorumlu Genel Sekreter Jurgen Stock ise Reisi’nin adaylığı ve Interpol’ün seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Interpol’ün siyasete karışmadığını belirtmişti.

Stock bu hafta yaptığı açıklamada ‘‘Örneğin, ulusal meseleler hakkında herhangi bir soruşturma başlatma yetkimiz de yok. Uzak durmamız gereken yer ulusal egemenliktir" demişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yüzlerce aktivist, akademisyen ve avukatın, belirsiz ve geniş suçlamalarla adil olmayan yargılamaların ardından BAE hapishanelerinde uzun hapis cezalarına çarptırıldığını söylüyor. BAE ise bu suçlamaların yanlış ve asılsız olduğunu savunuyor.

İki kişi bu hafta Interpol genel kurulundaki seçimler için İstanbul’da bulunduğu sırada Türk savcılar aracılığıyla Reisi hakkında ceza davası açtıklarını bildirdi.

Bu kişilerden Exeter Üniversitesi akademisyenlerinden 34 yaşındaki Matthew Hedges 2018’de doktorası için araştırma yapmak amacıyla gittiği BAE’de casusluk suçlamasıyla yedi ay boyunca hücre hapsinde kaldığını bildirdi.

Hedges, fiziksel şiddetle ya da denizaşırı bir askeri üsse gönderilmekle, bazen de ailesine zarar vermekle tehdit edildiğini kaydetti. Hedges İstanbul’da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bunların Reisi’nin denetimindeki BAE güvenlik güçlerine ait bir binada meydana geldiğini öne sürdü.

BAE’den yapılan açıklamada Hedges’in tutukluluğu sırasında fiziksel ya da psikolojik kötü muamele görmediği belirtildi.

29 yaşındaki Ali Issa Ahmed ise 2019’da Asya Kupası’nı izlemek için tatile gittiği BAE’de Katar bayraklı tişort giydiği için tutuklandığını belirtti. O dönemde Katar ve BAE arasında diplomatik gerginlik vardı.

Ahmed birkaç gün süren tutukluluğu sırasında dayak yediğini, aç, susuz ve uykusuz bırakıldığını ve vücuduna elektrik verildiğini kaydetti.

BAE İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Reisi’ye karşı yapılan adli suçlamaların asılsız olduğunu ve bu suçlamaları reddedeceklerini kaydetti.

Türk yetkililerse bu iki kişinin şikayetinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda bilgi vermedi.

