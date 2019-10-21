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INTERPOL’ün 90. Genel Kurul Toplantısı 2021’de Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 22:59 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye’nin 2021 yılında düzenlenecek olan INTERPOL’ün 90.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye’nin 2021 yılında düzenlenecek olan INTERPOL’ün 90. Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15-18 Ekim’de Şili’de yapılan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL’ün 88. Genel Kurul toplantısına ve 2021’de düzenlenecek olan 90. Genel Kurul Toplantısına ilişkin açıklama yayımladı.
EGM’den yapılan açıklamada, “Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL’ün 88. Genel Kurul toplantısı 15-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Şili/Santiago’ da gerçekleştirildi. İcra Komitesi seçimlerinde Avrupa Kıtası Başkan Yardımcılığına Çek Cumhuriyeti’nin adayı Emniyet Teşkilatı uluslararası Polis İşbirliği Direktörü Serka Havrankova, Asya Kıtası Üyeliğine Ürdün Adli Güvenlik Birimi Kamu Güvenliği Direktörü Khaled Jameel Al Matareyeen, Amerika Kıtası Üyeliğine Şili Emniyet Genel Müdürü Hector Espınoza Valanzuela seçilmiştir.” denildi.
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
“Ayrıca; mevcut Genel Sekreter Jurgen Stock (Almanya) 5 yıllığına yeniden seçilmiş olup 2024 yılına kadar görevde kalacaktır. INTERPOL Teşkilatına üye olmak isteyen Kosava’nın ise genel kurul esnasında adaylıktan çekildiği öğrenilmiştir.”
2021’de düzenlenecek olan 90. Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:
“Öte yandan ülkemizin Genel Kurul’a ev sahipliği adaylığına ilişkin Güney Kıbrıs’ın tüm çabalarına rağmen ülkemiz 7 ret 108 kabul oyu alarak, 2021 yılında düzenlenecek olan dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu INTERPOL’ün 90. Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacaktır.”

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