İnterpol'ün aradığı Gürcü şüpheli, film gibi operasyonla yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- GÜRCİSTAN'da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L.’nin (36), Trabzon’da film gibi bir operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin tedavi için gittiği hastanede, hastane çalışanı gibi giyinip önlem alan polislerce yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve firari bulunduğu Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanıp, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeniz Dervişoğlu ile irtibatlı Gürcü Mindia L.'nin Trabzon'da olduğu bilgisine ulaştı. Ülkesinde organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L.’nin kentteki özel bir hastaneye tedavi görmek için müracaat edeceği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. HASTANEE ÇALIŞANI GİBİ GİYİNEN POLİSLER YAKALADI Şüphelinin içinde bulunduğu aracı tespit edip takibe alan polis ekipleri, hastane önünde ve içinde de önlem aldı. Polisler, hastane çalışanı kıyafetleri giyerek beklemeye başladı. Hastaneye giriş yapan Mindia L., bu polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. TUTUKLANDI, İNTERPOL’E TESLİM EDİLECEK ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla da tanınan Mindia L.’yi taşıyan otomobilde yapılan aramada ise tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin bir polisin öldürülmesi olayına da karıştığı, organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından da birçok kaydının olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mindia L.'nin İnterpol yetkililerine teslim edileceği belirtildi. Kentte, Mindia L.’nin saklanmasına yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

