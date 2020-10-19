Interpolün aradığı kadına ev kiralayanın Mahmut Özden ile bağlantısı ortaya çıktı

Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalanan kadına ev kiralayan ve yardım eden zanlı yakalandı. Zanlının DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi’nin (30) sahte Suriye kimliğiyle Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Polis, saklandığı hücre evine baskın düzenleyerek kadını 14 Ekim tarihinde gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Interpol tarafından “çok tehlikeli, eylem yapabilir, görüldüğü yerde tutuklanmalıdır” notuyla aradığı kadının 1,5 ay önce Namık Kemal Mahallesi’nde 4 katlı bir evin 1. katını aracılar ile kiraladığı belirlendi. Genç kadının hiç dışarı çıkmadığı, evi Feyzullah Y. isimli bir kişinin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyacını karşıladıkları tespit edildi. Zanlı kadına evi F.Y.’nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlendi. Zanlının, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için olması gereken bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görülürken, kadının hiç dışarı çıkmadığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından Feyzullah Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.