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Interpol'ün aradığı kişi Kayseri'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

Interpol'ün aradığı kişi Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (AA) - Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Kayseri'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Rusya vatandaşı R.S. (29) gözaltına alındı.

Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasa dışı silah ve mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer aldığı iddiasıyla Interpol-Europol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan R.S. hakkında G-87 (genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (yasa dışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

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Interpol'un aradığı kişi Kayseri'de yakalandı

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