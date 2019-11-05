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Interpol’ün aradığı Malezyalı iş insanı Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

MALEZYA'da Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan ve 2016 yılından itibaren Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan iş insanı Low Taek Jho, Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu.

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- MALEZYA'da Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan ve 2016 yılından itibaren Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan iş insanı Low Taek Jho, Güney Kıbrıs'ta AB vatandaşı oldu. Rum medyası, Başpiskopos II. Hrisostomos’un hükümet üzerindeki baskısıyla AB vatandaşlığı verildiğini iddia etti. Muhalefet, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i kara para aklamakla suçlarken, Rum medyası, ‘Dünyada en çok aranan adama pasaport verdik’ manşetini attı.
Güney Kıbrıs'ta 'skandal’ olarak değerlendirilen olay, önceki gün ortaya çıktı. İddialara göre; Malezyalı iş insanı Low Taek Jho, ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Güney Kıbrıs'ta vatandaş olmak için araştırma yaptırdı. Jho'ya danışmanlık yapan şirketler Başpiskopos II. Hrisostomos ile bir görüşme yaptı. Jho'nun Güney Kıbrıs'taki bir Kilise mülkünü 5 milyon Euro'ya satın almak istediği, ayrıca başka yatırımlar da yapacağı sözü verildi. Görüşme sonrasında Jho, bir Rum bankasına 5 milyon 960 bin Euro para yatırdı. Bankaya yatırılan paranın dekontu da Rum Kilisesi'ne gönderildi.
‘BAKAN'A BASKI YAPTI’ İDDİASI
II. Hrisostomos da Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e konuyla ilgilenmesi ricasında bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı olan Sokratis Hasikos, vatandaşlığa onay vermedi. Bunun üzerine II. Hrisostomos’un, Hasikos'a 1 Eylül 2015'te bir mektup yazarak, vatandaşlığın hemen verilmesini istediği, Rum Bakan Hasikos'un, birinci mektuba olumsuz yanıt vermesi üzerine II. Hrisostomos’un, 10 Eylül 2015'te ikinci bir mektup yazarak, vatandaşlığın 18 Eylül'e kadar verilmesi baskısı yaptığı iddia edildi. Rum Papaz, Bakan'a, 'Jho'nun Ada'ya gelip Kilise mülküne yatırım yapacağını' yazdı.
KİLİSE HESABINA 300 BİN EURO YATIRDI
II. Hrisostomos'un baskısı üzerine Rum Bakanlar Kurulu, özel olarak toplandı ve 11 Eylül 2015'te Malezyalı iş insanı Jho'ya vatandaşlık verilmesini onayladı. Jho da 18 Ekim de adaya geldi ve Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile bir görüşme yaptı. Malezyalı iş insanı 22 Eylül'de Kıbrıs Cumhuriyeti, yani AB pasaportunu alarak adadan ayrıldı. Malezyalı iş insanının, aynı gün Kilise hesabına 300 bin Euro para yatırdığı belirtildi. Ada'dan ayrılan Jho, bir şirket aracılığıyla Güney Kıbrıs'ın eğlence şehri Ayia Napa’da 5 milyon Euro karşılığında bitmemiş bir villa satın aldı.

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