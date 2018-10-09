Interpol'ün kayıp Başkanı hakkında yolsuzluk iddiası

Interpol'ün "esrarengiz bir biçimde" kaybolan Başkanı Hongwei Meng'in Çin makamları tarafından yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Meng'in, "bir siber-güvenlik şirketine imtiyaz sağladığı ve dünyada pazar açtığı suçlamasıyla karşı karşıya" olduğu kaydedildi. İddialar karşısında Çin makamları sessizliğini korurken, İnterpol, Çin makamlarına resmi başvuruda bulunarak açıklama istedi. Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün 26 Eylül tarihinden itibaren hiçbir hayat belirtisi alınamayan 64 yaşındaki Başkanı Hongwei Meng'e ilişkin ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Interpol'ün günlük işleyişini yönetmekle görevli olan Alman Genel Sekreter Jurgen Stock, Lyon'dan Stockholm'e uçan ve buradan da Çin'e geçen Meng'in durumu hakkında Çin makamlarına resmi başvuruda bulunarak, "duruma açıklık getirilmesini" istedi. Jurgen Stock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meng'in durumuna ilişkin endişeler olduğunu ve bu endişelere ilişkin Çin makamlarından resmi bir açıklama beklediklerini" dile getirdi.

Hakkında yolsuzluk soruşturması Meng'in kaybolmasının hemen ardından Honkong gazetesi South China Morning Post, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayanarak, Meng'in Çin'e iner inmez, henüz gerekçesi belirsiz olan bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözlatına alındığını yazdı. Meng'in ortadan kaybolmasından 5 gün sonra Lyon polisine başvuran eşi Grace Meng, "endişeli olduğunu ve eşinden hiçbir hayat belirtisi alamadığını" dile getirmişti. Meng'in eşinin başvurusu üzerine de aynı gün Lyon polisi bu esrarengiz kayıp olayına ilişkin soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve telefon aracılığıyla Çince "ölüm tehditleri alan" İnterpol Başkanı'nın eşi ve çocuklarını da koruma altına aldı. Pazar günü Lyon medyasına açıklamada bulunan Meng'in eşi, ulusararası topluma çağrı yaparak, eşinin durumu konusunda adım atmalarını istedi. Güvenlik gerekçesiyle sırtı kameralara dönük halde basın açıklaması yapan Grace Meng, eşinin bulunması için yardım istedi. Siber-güvenlik firmasına iltimas mı geçti?