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Interpol'ün kayıp Başkanı hakkında yolsuzluk iddiası

09.10.2018 00:16 | Son Güncelleme

Interpol'ün "esrarengiz bir biçimde" kaybolan Başkanı Hongwei Meng'in Çin makamları tarafından yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Meng'in, "bir siber-güvenlik şirketine imtiyaz sağladığı ve dünyada pazar açtığı suçlamasıyla karşı karşıya" olduğu kaydedildi

Interpol'ün kayıp Başkanı hakkında yolsuzluk iddiası

Interpol'ün "esrarengiz bir biçimde" kaybolan Başkanı Hongwei Meng'in Çin makamları tarafından yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Meng'in, "bir siber-güvenlik şirketine imtiyaz sağladığı ve dünyada pazar açtığı suçlamasıyla karşı karşıya" olduğu kaydedildi. İddialar karşısında Çin makamları sessizliğini korurken, İnterpol, Çin makamlarına resmi başvuruda bulunarak açıklama istedi.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün 26 Eylül tarihinden itibaren hiçbir hayat belirtisi alınamayan 64 yaşındaki Başkanı Hongwei Meng'e ilişkin ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Interpol'ün günlük işleyişini yönetmekle görevli olan Alman Genel Sekreter Jurgen Stock, Lyon'dan Stockholm'e uçan ve buradan da Çin'e geçen Meng'in durumu hakkında Çin makamlarına resmi başvuruda bulunarak, "duruma açıklık getirilmesini" istedi. Jurgen Stock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meng'in durumuna ilişkin endişeler olduğunu ve bu endişelere ilişkin Çin makamlarından resmi bir açıklama beklediklerini" dile getirdi.

Hakkında yolsuzluk soruşturması

Meng'in kaybolmasının hemen ardından Honkong gazetesi South China Morning Post, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayanarak, Meng'in Çin'e iner inmez, henüz gerekçesi belirsiz olan bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözlatına alındığını yazdı.

Meng'in ortadan kaybolmasından 5 gün sonra Lyon polisine başvuran eşi Grace Meng, "endişeli olduğunu ve eşinden hiçbir hayat belirtisi alamadığını" dile getirmişti. Meng'in eşinin başvurusu üzerine de aynı gün Lyon polisi bu esrarengiz kayıp olayına ilişkin soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve telefon aracılığıyla Çince "ölüm tehditleri alan" İnterpol Başkanı'nın eşi ve çocuklarını da koruma altına aldı.

Pazar günü Lyon medyasına açıklamada bulunan Meng'in eşi, ulusararası topluma çağrı yaparak, eşinin durumu konusunda adım atmalarını istedi. Güvenlik gerekçesiyle sırtı kameralara dönük halde basın açıklaması yapan Grace Meng, eşinin bulunması için yardım istedi.

Siber-güvenlik firmasına iltimas mı geçti?

Interpol Başkanı'nın kaybolması olayı esrarını korumaya devam ederken, Le Parisien gazetesi, kimliğini açıklamadığı birden fazla kaynağa dayandırarak verdiği haberde, "Meng'in siber suçlarla mücadele eden bir şirkete dünyada pazar açarak imtiyaz sağladığı" iddiasıyla Çin makamları tarafından hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığını yazdı.

Xi Jinping ile gerilen ilişkiler

Lyon yerel basınına yansıyan haberlerde ise, İnterpol başkanlığının yanısıra Çin İç Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevini de yürüten Hongwei Meng'in, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile aralarının bozulduğunu yazdı. Çin Komünist Partisi'nde ağırlığı olan isimlerinden ve Başkan Xi'ye yakınlığı ile tanınan Meng'in İnterpol'deki görevine gelmesinin ardından ilişklerinin bozulmaya başladığı da sızan bilgiler arasında.

Hongwei Meng, dünyanın 192 ülkesine ait polis teşkilatları arasında istihbarat paylaşımını sağlayan Interpol'e 2016 yılında 4 yıllığına başkan seçilmişti.

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