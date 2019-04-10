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"Intertraffic İstanbul" fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: - "İstanbul’un trafik sorununu çözerken, çevre duyarlılığına sahip proje üretmeye de özen gösteriyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla UBM Turkey ve RAI Amsterdam tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. "Intertraffic İstanbul - Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı" başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ulaştırma ve altyapı sektörü profesyonelleriyle kamu kurumlarını bir araya getiren fuarın açılış törenine, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Erol Yanar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İBB Genel Sekreteri Baraçlı, şehirleşmenin getirdiği nüfus yoğunluğuna paralel olarak trafiğin de arttığını belirterek, trafik sorununun akıllı şehircilik uygulamalarıyla azaltılabileceğini söyledi.

İstanbul'da erişim ve trafik sorununun çözümünde teknoloji odaklı akıllı şehircilik uygulamalarını kullandıklarını aktaran Baraçlı, "İstanbul'da raylı sistem başta olmak üzere karayolu, tünel ve deniz yolunda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Daha ne yapabiliriz diye sürekli bir çalışma içindeyiz. İSBAK şirketimizle akıllı şehir uygulamalarında birçok yerli ve milli uygulamaya imza atıyoruz." dedi.

Baraçlı, İstanbul'da günlük 28 milyon trafik hareketliliği olduğuna dikkati çekerek, İBB olarak toplu ulaşımın ve otopark kapasitesinin yaygınlaştırılmasında Türkiye'ye öncü olan projelere imza attıklarını dile getirdi.

Fuarda İBB'nin teknolojik ürünlerini tanıtma ve dünyadaki akıllı şehir uygulamalarını yakından görme imkanı bulduklarına vurgu yapan Baraçlı, şunları kaydetti:

"Etkin ve verimli bir trafik anlayışı içinde Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına katkı sunacak daha birçok projeye imza atacağımıza inanıyoruz. İBB olarak vatandaşların açığa çıkmamış ihtiyaçlarını dahi karşılayacak bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarla geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla İstanbulluların zamandan ve maliyetten tasarruf ettiği bir şehir yönetimi anlayışı geliştirdik. İstanbul’un trafik sorununu çözerken, çevre duyarlılığına sahip proje üretmeye de özen gösteriyoruz."

- İBB'ye teknolojik metrolar için teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.

İBB'ye en son teknolojiyle yapılan otonom metro yatırımları nedeniyle teşekkür plaketi verildi, plaketi Erol Yanar'ın elinden İBB adına Genel Sekreter Baraçlı aldı.

Daha sonra Baraçlı ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Fuarda İBB ile İETT ve İBB iştiraklerinden İSBAK AŞ'nin stantları yoğun ilgi gördü.

Intertraffic İstanbul Fuarı'nda altyapı, trafik yönetimi, akıllı ulaşım, trafik güvenliği ve otopark alanlarında ürün ve hizmet sunan üretici, ithalatçı ve distribütör firmalar, Intertraffic İstanbul'da ürünlerini sergiliyor.

12 Nisan'a kadar sürecek Intertraffic İstanbul'un bu yıl 81 ülkeden 5 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Ürdün, Katar, Rusya, Kırgızistan, Hırvatistan, Tayland ve Arnavutluk'un üst düzey heyetle katıldığı fuara; İran, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerden önemli sayıda ziyaretçi geleceği tahmin ediliyor.

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Fuar Intertraffic İstanbul İBB Trafik Yönetimi Uluslararası Altyapı

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