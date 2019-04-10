"Intertraffic İstanbul" fuarı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla UBM Turkey ve RAI Amsterdam tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. "Intertraffic İstanbul - Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı" başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ulaştırma ve altyapı sektörü profesyonelleriyle kamu kurumlarını bir araya getiren fuarın açılış törenine, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Erol Yanar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İBB Genel Sekreteri Baraçlı, şehirleşmenin getirdiği nüfus yoğunluğuna paralel olarak trafiğin de arttığını belirterek, trafik sorununun akıllı şehircilik uygulamalarıyla azaltılabileceğini söyledi.

İstanbul'da erişim ve trafik sorununun çözümünde teknoloji odaklı akıllı şehircilik uygulamalarını kullandıklarını aktaran Baraçlı, "İstanbul'da raylı sistem başta olmak üzere karayolu, tünel ve deniz yolunda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Daha ne yapabiliriz diye sürekli bir çalışma içindeyiz. İSBAK şirketimizle akıllı şehir uygulamalarında birçok yerli ve milli uygulamaya imza atıyoruz." dedi.