İntihar davasında eski sevgiliye ağır ceza yolu açıldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, eski sevgilisi Zehra Demir’e (19) psikolojik baskı uygulayıp, bıçakla genç kızın kapısına dayanıp intihar etmesine yol açtığı iddia edilen Süleyman Taruk'un (18), ağır ceza mahkemesinde yargılanmasının yolu açıldı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan Zehra Demir, aynı mahallede oturan erkek arkadaşı Süleyman Taruk'tan bir süre önce ayrıldı. İddiaya göre Süleyman Taruk, genç kızı sürekli telefonla arayarak taciz etti. Zehra Demir, bu nedenle 10 defa cep telefonu numarasını değiştirdi. Ancak Taruk, her seferinde numarasını öğrendiği Zehra Demir'i arayarak konuşmak istediğini, yeniden arkadaş olmak istediğini söyledi.

28 Eylül günü telefonla Zehra Demir'i arayan Süleyman Taruk, iddiaya göre yeniden arkadaş olmadığı takdirde ailesine yaşadıklarını anlatacağını söyleyerek tehdit etti. Aynı günün akşamında evlerinde misafirleri bulunan Demir ailesinin kapı zilini çalan Süleyman Taruk, Zehra Demir'le konuşmak istediğini söyledi. Olay çıkmasından çekinen aile fertleri, baba Hakim Demir, 'Kim geldi' diye sorduğunda tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığını söyledi. Bir süre sonra zili tekrar çalan Taruk'la konuşmak için genç kızın iki kardeşi, apartmanın önüne indi. Kapı önünde bekleyen Taruk'un elinde bıçak olduğunu gören iki kardeş, gitmesi konusunda uyardı. Taraflar arasında tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü katta oturdukları dairenin penceresinden atladı.

6 GÜN SONRA SERBEST

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı gece Süleyman Taruk, gözaltına alındı ve bir gün sonra 'İntihara yönlendirme' suçundan dolayı tutuklandı. Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna dört yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini vurgulayarak, görevsizlik kararı verdi. Süleyman Taruk, ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ nedeniyle tahliye edildi.

Ailenin avukatı Hadi Cin, Antalya 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya itirazda bulundu. Mahkeme, “Sanığın Zehra Demir’i ilişkisi nedeniyle ailesi nezdinde sürekli rencide ettiği, evin kapısına dayandığı, bıçakla tehdit içeren sözler sarf ettiği, telefonda ‘Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak’ dediği, cebir kullanarak eve girmeye çalışması sonucunda ölenin dördüncü kattan atlayarak öldüğü” gerekçesiyle davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğine hükmetti ve mahkemelerinin görevsizliğine karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Hadi Cin, “İlk itirazımızda olumlu sonuç aldık. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu dava dosyasını ağır ceza mahkemesine göndereceğini umuyorum. Böylece davayı doğru yola sokmuş oluruz” diye konuştu.

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