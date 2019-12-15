'İntihar' denilerek kapatılan dosya yeniden açıldı, hayatını kaybeden kadının tırnağında DNA örneği bulundu

28 Şubat 2018'de İstanbul'daki iş yerinin üçüncü katından düşerek ölen Aysun Yıldırım'ın ardından açılan dosya, Eylül ayında "intihar" denilerek kapatılmıştı.

Ailesi ve avukatının çabası sonucu dosya yeniden açıldığında, 26 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım'ın 3 tırnağında bir kişiye ait DNA bulgusuna rastlandı.

DNA'nın, Yıldırım'ın çalıştığı iş yerinin müşterisi olan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.T'ye ait olduğu tespit edildi. O.T. hakkında yakalama kararı çıktı. Ancak O.T. henüz yakalanmadı.

Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, "Kızımın üç tırnağında DNA bulundu. Bu DNA, Aysun'un patronun arkadaşı ve aynı zamanda müşterisi olan kişiye ait. Yakalama kararı çıkarıldı. Biz ailesi olarak intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadık. Büyük bir mücadeleden sonra gerçekler su yüzüne çıktı" dedi:

"28 Şubat 2018 yavrumun katledildiği gün. Bize telefon geldi. Hastaneye vardığımda benim kızım kırmızı alandaydı. Doktorlar 'başınız sağ olsun' dedikten sonrasını ben hatırlamıyorum. Biz kızımızı defnettikten sonra acımızla, yüreğimiz yana yana dosyasının peşine düştük. Acım söndü mü sönmedi. Yüreğim yanıyor ama büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Bir taraftan yeni deliller çıkıyor. Son 1 aydır yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Hak ettikleri cezayı çeksinler. İndirimlerden de yararlanmasınlar. Çünkü bir cana kıymıştır. Bu canla beraber kaç kişi mezara giriyor."