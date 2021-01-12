HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, ‘112 Acil’ tarifesi

İntihar edeceğini söyleyip ticari taksiye binen adama, ‘112 Acil’ tarifesi

12.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ‘intihar edeceğim’ diyerek kurusıkı tabancasıyla evinden çıkıp ticari taksiye binen kişi, polis ve taksici işbirliğiyle kısa sürede yakalandı.

Antalya’da ‘intihar edeceğim’ diyerek kurusıkı tabancasıyla evinden çıkıp ticari taksiye binen kişi, polis ve taksici işbirliğiyle kısa sürede yakalandı. Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşıran adam, ‘Beni eve götür moruk’ dedi.
Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Mesut A. (46), kurusıkı tabancasını alıp intihar edeceğini söyleyip evinden çıktı. Mesut A. taksiye binerek uzaklaşırken, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından motorize yunus timleri, sivil ve asayiş ekipleri Mesut A.’nın bindiği ticari taksinin gidebileceği güzergahlarda tedbirler aldı. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden taksi şoförü ile iletişime geçerek Mesut A’nın Atatürk Bulvarı üzerinde ineceğinin bilgisini aldı. Mesut A. ise taksiden iner inmez karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı. Yere yatırılan Mesut A.’nın üzeri ekipler tarafından arandı ancak silaha rastlanılmadı. Çevrede yapılan araştırmada ise kurusıkı tabancayı bir ağacın altında bulundu.
Polislerle konuşan Mesut A., psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, ‘Kurusıkıyı ağzıma dayadım. Ben gangster değilim, beni böyle muamele yapmayın’ dedi. Ekipleri uzun süre uğraştıran Mesut A.’nın derdini dinlemeye çalışan bir polis memuruna, “Beni eve götür moruk” sözleri de görüntülere yansıdı.
Polis ekiplerini yaklaşık 5 kilometre peşine takan Mesut A.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Mesut A., ardından polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Ankara'da çok kritik operasyon! Ankara'da çok kritik operasyon!
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı! Tutuklu sanık, tahliye edildi

Yargıtay’dan emsal ‘arama’ kararı!

Adana'da bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti

Yer: Adana! Komiserden alkışlanacak davranış

Van'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.