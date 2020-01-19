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  4. İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi

İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- TOKAT'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, önceki gün 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı, ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşi Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuğba Uzun’u mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı belirtilen Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Annenin olay günü okuldan oğlunu aldıktan sonra eşine 'Temizlik yapacağım eve saat 21.00'den sonra gel' dediği belirlendi.
Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Anne ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Sivas'a getirildi. Öğle namazı sonrası kentteki Mehmetpaşa Mahallesi'nde Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, eşini ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Uzun, ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba uzun ile oğlu Kayra'nın cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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