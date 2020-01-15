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  4. İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar

İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), pazartesi günü Diyarbakır'da ziyarette ettiği ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evinde intihar etti.

Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- GAZİANTEP Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), pazartesi günü Diyarbakır'da ziyarette ettiği ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evinde intihar etti. Kardeşi Merve'nin intihar etmeden önce mektup yazdığını anlatan ağabey Ozan Kaçmış, "Baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu" dedi.
Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış, hafta sonunu geçirmek üzere Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi önceki günü yakınlarınca Diyarbakır'da toprağa verildi.
Kardeşinin intiharıyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Ozan Kaçmış, Merve'nin intihar etmeden önce mektup yazdığını söyledi. Ağabey Kaçmış, şunları söyledi:
"Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Gaziantep Zeugma Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6-7 aydır kardeşim müzede bir zimmet devri olayı yaşadı. Kardeşim intihar etmeden önce hafta sonu buradaydı. Pazartesi sabahı bulunduğumuz binanın en üst katından atlayarak intihar etti. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk savcılığa gerekli yerlere bu konunun hukuk yoluyla takip edeceğiz. Hukuksal anlamda arayışımızı yapacağız ve konuyu takip edeceğiz. Mektup bırakmış, mektubu biz görmedik. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri mektubu almışlar. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Mektup şu an savcılıkta, inceleniyor. Baskı ve mobbing kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi."

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