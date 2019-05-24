İntihar eden asker toprağa verildi

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken hava değişimi alarak geldiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde av tüfeği ile intihar eden Gökhan S. (20), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan S., bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde, evden ayrılan Gökhan S., geri dönmeyince babası Bekir S., oğlunu aramaya çıktı. Baba Bekir S., Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan S.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Gökhan S.'nin av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti. Gökhan S.'nin cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gökhan S.'nin Türk bayrağına sarılı tabutu Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'nin Yeşilyayla Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gökhan S.'nin cenazesi gözyaşları arsında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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