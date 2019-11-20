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İntihar eden doktor adayının babası: Panik atak hastasıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 4'üncü katın penceresinden atlayarak intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Görkem Ö.'nün (22) babası Hüseyin Ö., "Oğlum panik atak hastasıydı.

İntihar eden doktor adayının babası: Panik atak hastasıydı

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, 4'üncü katın penceresinden atlayarak intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Görkem Ö.'nün (22) babası Hüseyin Ö., "Oğlum panik atak hastasıydı. İlaçlarını kullanmadığı için intihar ettiğini düşünüyoruz. Tartıştığımız doğru değil" dedi.
Olay, geçen pazartesi günü saat 17.30 sıralarında, Yeni Camii Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Ailesinin yanına gelen Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Görkem Ö., pencereden atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralan Görkem Ö., ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Oğlunun kendileriyle tartıştıktan sonra intihar ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen baba Hüseyin Ö., "Oğlum yanımıza kısa bir süreliğine tatile gelmişti. Panik atak hastalığı vardı. Bu nedenle ilaç kullanıyordu. İlaçlarını kullanmadığı için intihar etmiş olabileceğini düşünüyoruz. 'Ailesiyle tartıştı, bu nedenle intihar etti' iddiası asla gerçeği yansıtmıyor, doğru değil. Aramızda herhangi bir tartışma yaşanmadı. Ölümü hepimizi derinden üzdü" dedi.

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