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  3. İntihar eden doktor son yolculuğuna uğurlandı

İntihar eden doktor son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam girdiği bunalım sonucu intihar ederek hayatını kaybeden 20 yıllık doktor son yolculuğuna uğurlandı.Dün gece Sarıgöl’ün Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan evinin çatı katındaki kömürlüğe kendisini iple asarak intihar eden Dr.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam girdiği bunalım sonucu intihar ederek hayatını kaybeden 20 yıllık doktor son yolculuğuna uğurlandı.
Dün gece Sarıgöl’ün Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan evinin çatı katındaki kömürlüğe kendisini iple asarak intihar eden Dr. Musa Akın’ın cenazesi toprağa verildi. Kurtuluş Mahallesi Özmen Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına 13 yaşındaki oğlu Talha, babası Mehmet, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, doktorlar, sağlık çalışanları ve sevenleri katıldı.
Özmen Camii imamı Mustafa Akgün tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra omuzlarda taşınan Dr. Musa Akın’ın naaşı annesinin de kabrinin bulunduğu Sarıgöl ilçesi Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Alaşehir 5 No’lu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Musa Akın’ın bir süredir psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Musa Akın’ın cenaze namazında 13 yaşındaki oğlu Talha ve babası Mehmet Akın saf tutarken, eşi Fatma ve kızı Feride ayakta duramadıkları için cenaze namazının kılındığı camiye gelemedi. Evli ve 2 çocuk babası olan 48 yaşındaki Musa Akın, 20 yıllık doktordu.

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