İntihar eden eski Peru devlet başkanın intihar mektubu okundu

Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından intihar eden Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın bıraktığı mektup ortaya çıktı. Garcia’nın, "Aşağılanmaları kabul etmek zorunda değilim. Cesedimi rakiplerim için saygımın bir işareti olarak bırakıyorum" diye yazdığı bildirildi.

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia’nın Çarşamba günü intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Garcia yolsuzluk iddiası nedeniyle tutuklanarak "adaletsizce" acı çekmesinin gerekmediğini ve ülkesinin politikacı ve yöneticisi olarak görevini yerine getirdiğini iddia etti. Kızı Luciana Garcia Nores tarafından okunan mektupta Garcia’nın "Başkalarının kelepçelendiklerini, sefil varlıklarını koruduklarını gördüm. Ancak Alan Garcia bu adaletsizliklere ve sirklere maruz kalmak zorunda değil. Bu yüzden çocuklarımın kararlarımın onurunu, meslektaşlarımın gururlu bir işareti ve cesedimi bırakıyorum. Bu, rakiplerime olan saygımı gösteriyor. Çünkü zaten kendime dayattığım görevi yerine getirmiştim" yazdığı bildirildi.

