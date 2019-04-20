HABER

İntihar eden eski Peru devlet başkanın intihar mektubu okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından intihar eden Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın bıraktığı mektup ortaya çıktı.

Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından intihar eden Peru’nun eski Devlet Başkanı Alan Garcia’nın bıraktığı mektup ortaya çıktı. Garcia’nın, "Aşağılanmaları kabul etmek zorunda değilim. Cesedimi rakiplerim için saygımın bir işareti olarak bırakıyorum" diye yazdığı bildirildi.
Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia’nın Çarşamba günü intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Garcia yolsuzluk iddiası nedeniyle tutuklanarak "adaletsizce" acı çekmesinin gerekmediğini ve ülkesinin politikacı ve yöneticisi olarak görevini yerine getirdiğini iddia etti. Kızı Luciana Garcia Nores tarafından okunan mektupta Garcia’nın "Başkalarının kelepçelendiklerini, sefil varlıklarını koruduklarını gördüm. Ancak Alan Garcia bu adaletsizliklere ve sirklere maruz kalmak zorunda değil. Bu yüzden çocuklarımın kararlarımın onurunu, meslektaşlarımın gururlu bir işareti ve cesedimi bırakıyorum. Bu, rakiplerime olan saygımı gösteriyor. Çünkü zaten kendime dayattığım görevi yerine getirmiştim" yazdığı bildirildi.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
İki genç avukata özel ödülİki genç avukata özel ödül
Cunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı olduCunda'daki bazalt sütunlar turistlerin ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.