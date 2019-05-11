HABER

İntihar eden Esmanur’un ailesi: Aile baskısı yok

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde çatı katında tavana bağladığı iple intihar eden Esmanur S.'nin (13) ailesi iddia edildiği gibi kızlarının baskı nedeniyle intihar etmediğini, bu olayın araştırılmasını istediklerini söyledi.  Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi.

Ceren KURTYE/BİTLİS-Tatvan,(DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde çatı katında tavana bağladığı iple intihar eden Esmanur S.'nin (13) ailesi iddia edildiği gibi kızlarının baskı nedeniyle intihar etmediğini, bu olayın araştırılmasını istediklerini söyledi.
Olay, Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Esmanur S., evlerinin çatı katına çıkıp, tavana bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra baktıklarında Esmanur S.'yi odasında bulamayan ailesi, çatı katına çıktı. Burada kızlarını iple tavana asılı bulan aile bireyleri, sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Esmanur S.'yi indirip, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esmanur S., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Esmanur S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma sürerken, aile bireyleri ise olayın araştırılmasın istediklerini söyledi. Amca Behzat S., çok sakin ve okulunda başarılı olan Esmanur’un neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını belirterek, "Esmanur çevresinde sevilen biriydi. Biz olayı duyunca inanamadık. Okulunda başarılı olan Esmanur, arkadaşları arasında da sevilen bir yapıya sahipti. Aileden kimseyle tartışmaz, gayet uysaldı. Emniyet yetkilileri olayı araştırıyor. Ancak kesinlikle aileden kimseyle tartışma yaşamamıştır" dedi.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Polisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralıPolisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Şehrin göbeğinde top mermisi bulunduŞehrin göbeğinde top mermisi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Kongrede gergin dakikalar

Kongrede gergin dakikalar

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.