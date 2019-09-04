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İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Fatma B.'nin (27) iple tavana asılı, 1 aylık bebeği Aybüke'nin de beşiğinde ölü halde bulunmasındaki sır perdesi aralanmaya başlandı. İlk bulgulara göre, bebeğin, kendi kusmuğu ya da annesinin emzirdiği sırada solunum yetersizliğinden nefessiz kalıp yaşamını yitirmiş olabileceği, bunun üzerine de bunalıma giren annenin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Fatma B.'nin (27) iple tavana asılı, 1 aylık bebeği Aybüke'nin de beşiğinde ölü halde bulunmasındaki sır perdesi aralanmaya başlandı. İlk bulgulara göre, bebeğin, kendi kusmuğu ya da annesinin emzirdiği sırada solunum yetersizliğinden nefessiz kalıp yaşamını yitirmiş olabileceği, bunun üzerine de bunalıma giren annenin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hem eşini hem bebeğini kaybeden Tarık B.’nin sosyal medya hesabından yaptığı, "Ah be karım can parçam Fatma'm ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü" paylaşımı ise yürek burktu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B., durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma B.ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından anne ile bebeğinin cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
BEBEK NEFESSİZ KALMIŞ
Olayla ilgili soruşturma çok yönü sürdürülürken, otopsideki ilk bulgulara göre, bebek, kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.
BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Öte yandan hem eşini hem de bebeğini kaybeden Tarık B.’nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Acılı baba, eşiyle çekildiği fotoğrafı "Ah be karım can parçam Fatma'm, ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabbim, giderken öte dünyaya çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya, koşarak, cennetiyle karşılasın sizi” notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşımİntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşımİntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşımİntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım

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