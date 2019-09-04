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İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

ACILI BABA KONUŞTU Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım.

ACILI BABA KONUŞTU
Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde buldum. Muhtemel eşim emzirdikten sonra veya emzirirken çocuk kusmuğunda boğuldu. Muhtemel çocuğu öyle gördükten sonra kendi canına kaydı. Kaldıramadı, demek ki o anki şokla, ruh haliyle. Otopsiden çıkan sonuca göre çocuğun ölümünün nasıl olduğu ortaya çıkaracak. Kriminal incelemede 'fiziksel veya herhangi bir cisimle boğma emaresi yok' denildi. Denizde nasıl boğulma olur çocuğun durumu da oydu. 2018 yılı Temmuz ayında evlenmiştik" dedi.

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