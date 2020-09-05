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İntihar eden genç kızın sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan baba serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar etti.

İntihar eden genç kızın sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan baba serbest bırakıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar etti. 16 yaşındaki kızın sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıkarken, kızını intihara yönlendirdiği iddia edilen baba Özay K. mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi’nde yaşanan olayda 16 yaşındaki Buse Melisa K., gece saatlerinde emekli astsubay olan babası Özay K.’nın (49) beylik tabancasıyla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buse Melisa K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Buse Melisa K.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Baba serbest bırakıldı
Buse Melisa K.’nin babası emekli astsubay Özay K., genç kızın ölmeden önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle intihara yönlendirme olduğu kanaatiyle savcının talimatıyla Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan baba Özay K., daha sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyada neler paylaştı?
16 yaşındaki Buse Melisa K.’nın ölümünün ardından sosyal medya paylaşımları da ortaya çıkmıştı. Buse Melisa K.’nın, babası Özay K. ile tartıştığı ifade edilirken, genç kızın hesabından, "İki yıldır değişmeyen şey sizin söylediklerinizle değişmeyecek. Şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim”, “Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu değişmeyecek”, “İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse” şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Yine Buse Melisa K. bir başka paylaşımında, "Babam beni intihara teşvik etmek için eve halat almış odaya koymuş. Poşetten de çıkarmış. ’Bu ne’ diyorum. ’Hiç’ diyor. ’İntihar etmek istiyorsanız aldım’ diyor" şeklinde tweet attığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan genç kız, ölmeden dakikalar önce ise "Tetiği çektim" şeklinde yazı yazdı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Özay K. ise emniyetteki ifadesinde, kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, ders nedeniyle sözlü bir tartışma yaşandığını söylemişti.

İntihar eden genç kızın sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan baba serbest bırakıldı

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