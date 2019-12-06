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İntihar eden gencin organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturduğu apartmanın girişinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son veren Mehmet Mete Ö.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturduğu apartmanın girişinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son veren Mehmet Mete Ö. (24), organlarıyla 3 kişiye umut oldu.

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yeşil Çayır Caddesi üzerindeki apartmanın girişinde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören Mehmet Mete Ö., 2'nci kattaki dairesinden çıkıp apartman girişine indi. Burada, tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyan aile, giriş kata indiğinde oğullarını kanlar içinde buldu. Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Mete Ö.'nün tüm müdahalelere rağmen, beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARIYLA, 3 HASTAYA UMUT OLACAK

Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Mehmet Mete Ö.'nün ameliyatla alınan karaciğeri, Bursa'da özel bir hastanede, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. Organ Nakil Koordinatörü Dr. Salih Gülten, "Maalesef bir kardeşimizi kaybettik. Kardeşimiz sayesinde üç kişi hayata tutunacak. Bu kardeşimizin organları organ bekleyen hastalara can olacak" dedi.

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