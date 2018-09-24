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İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Çocuğuna okul pantolonu alamadığı için üzüntüden intihar eden baba İsmail Devrim Meclis gündemine taşındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yetkililerin haberleri inkâr eden açıklamalarının doğru olmadığını iddia etti ve Meclis’teki basın açıklamasında bir ses kaydı dinletti.

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise birinci sınıfa giden oğluna, okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar eden işsiz baba İsmail Devrim Meclis gündeminde…

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında olayı haberleştiren Astakos Haber muhabiri Ergün Demir’in, İsmail Devrim’in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmenin ses kaydını dinletti ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “oğluna pantolon alamadığı için intihar etti” haberlerini yalanlayan açıklamalarını eleştirdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardır hem de yaşadığımız Türkiye’deki insanlarımızın düçar olduğu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu, skandalı örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır maalesef. Şu konuşmayı yalanlayabilecek bir kimse var mıdır? Acılı bir anne net bir şekilde gerçekleri söylemektedir” dedi.

‘TOPLUMDA BİR İNFİAL VAR’

Gergerlioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Mesele, Türkiye’de vatandaşlarımızın içine düşürüldüğü ekonomik buhranın onların ruh dünyasında yapmış olduğu büyük sarsıntıdır. Vatandaşlarımız son zamanlarda gerçekten canlarını ortaya koyan son derece çarpıcı hareketlerle büyük bir sıkıntıyı dile getirmektedir. Geçtiğimiz günlerde işsiz kaldığı için Şanlıurfa’da üzerine benzin dökerek yakan vatandaşımız, seyyar satıcı olduğu için tezgâhlarına zabıta tarafından el konulan ve buna itiraz eden ve ‘başkası olsaydı el koymazdınız ama fakir, gariban olduğum için benim tezgâhıma el koyuyorsunuz’ diyen kişinin intihar etmesi ile bu son olay bir patlamayı göstermektedir. Toplumda bir infial vardır. Toplum artık içine düşürüldüğü bu ekonomik sıkıntı haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net bir şekilde çözümler bulunması gerekmektedir. Vatandaşlarımız son derece kötü, üzücü bir hale düşürülmüştür. Daha kaç kişi intihar edecektir? Daha kaç kişi feryat edecektir? Bunu soruyoruz yetkililere! Gerçeğin apaçık ortaya çıkması ve bunun sorgulanması yerine alelacele yapılan açıklamalar devlet ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Gerçek dışı olduğu apaçık meydanda olan bu açıklamalar hakkında dinlettiğim bu ses kaydından sonra yetkililer ne diyecektir, merak ediyorum.”

‘OKUL KIYAFETLERİ KONUSUNDA DÜZENLEME GETİRİLMELİ’

“İsmail Devrim’in ölümü sıradan bir ölüm değil, binlerce milyonlarca insanın içinde bulunan hali gösteren çok acı, çok dramatik, vicdan sızlatan bir olay” diyen Gergerlioğlu, Kocaeli’nde olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda kişiyle konuştuğunu, okulların zorunlu kıyafet dayatması karşısında ekonomik sıkıntılar yaşandığını, dükkânların normalde sattıklarının çok üzerinde fiyatlara bu kıyafetleri satmasının bir skandal olduğunu belirterek, “Bu konuda da bir düzenleme getirilmeli” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, İsmail Devrim’in intiharı üzerine Meclis’e verdiği soru önergesi şöyle:

Kocaeli İli Körfez İlçesinde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İsmail Devrim’in pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde ‘yok’ yazıldı.

Bu bağlamda;

1- İsmail Devrim’in liseye giden oğlunun okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar ettiği iddiası doğru mudur?
2- İntiharın sebebi konusunda Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Kocaeli Valiliği’nin yaptığı açıklamaların birbirinden farklı olmasının sebebi nedir?
3- Öğrencisinin maddi durumunu tespit edemeyen ve öğrenciyi zor durumda bırakan görevlilerin Anayasamızın 2. maddesinde belirtilen Türkiye sosyal bir hukuk devletidir maddesine aykırı davrandıkları sebebiyle haklarında soruşturma açılmış mıdır? Açılmış bir soruşturma varsa hangi aşamadadır?
4- İsmail Devrim’in intiharına sebep olan durumu protesto etmek için toplanan kalabalığa ‘Milli Güvenliği Tehdit’ ettikleri iddiasıyla polislerin müdahale ettiği iddiası doğru mudur?
5- Eğer bu iddia doğruysa bir eylemin ‘Milli Güvenliği Tehdit’ ettiğiyle ilgili somut deliller nelerdir?
6- OHAL’in bitmiş olmasına rağmen kolluk güçlerinin olağan döneme geçmemesinin sebepleri nelerdir?
7- Anayasal ve barışçıl bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyen kolluk güçleri ve emri veren amirleri için yasal işlem başlatılmış mıdır? Yasal işlem başlatılmışsa soruşturma hangi aşamadadır?
8- 2016 OHAL’in ilanından bu güne kadar geçim zorluklarını gerekçe göstererek intihar eden yurttaşların illere göre ayrılmış sayısı kaçtır?

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Anahtar Kelimeler:
ismail devrim intihar Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamla oğlu fenerbahçe formaları ile maçta çekilmiş resimleri var be. bu kadar da yalan olmaz. maça bile gidiyorlar da pantolon mu alamamış..HDP işin içine girdiyse tamamdır.hepsi de yalan ve oğülu da pantolon konusu olmadı diyor. ama HDP ve türevleri 3. havalimanında yedikleri tokattan sonra bunun acısını bu garipten çıkaracaklar. ulan oğlunu düşünün. yarın okula gidip arkadaşlarına ne der.
türkiyemiz açlıktan fakrlikten fukaralıktan ölen bir kimse bana gözterin be bu genç kardeşimiz kendini öldürmeye kadar sebeb olayın daha ne olduğunu dahi öğrenemedik her kafadan bir ses cikıyorda onda aydınlatılamıyor ben şansen inanmıyorum bir baba çoçuğuna okun elbisesi alamadığı için kendini öldürmeye varan böyle bir hadıse olmaz buna eminim zaten ölen gencımızın evi barkı var kirada deyil onun için başka bir seçenek var burda buda şu olabilir aile arasında bir munakaşa vs. o anki ruh halini kimse bilmediği için kendini öldürmye kadar giden şeyin kısaca yoksulluk olamaz burda tek pskoloji
okul yönetimi bir işyerinin sattığı kiyafetlere yönlendirir.mecbursun 50 TL lik kıyafet 400 TL almazsan çocuğun mahcup oluyor okula.o işyeri kimim kim yönlendiriyor sistem bu 30 TL lik pantolon 300 TL çünkü başka yerde yok.
BU MESELE ÜLKE İNSANININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMUN NE KADAR KÖTÜ OLDUĞU MESELESİDİR..BUNU ANLAMAK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK.SADECE HERKES KENDİNİ ASGARİ ÜCRET GELİRİ SAHİBİ BİR KİŞİNİN YERİNE KOYSUN VE AYBAŞINDA 1.604,00TL.OLAN ASGARİ ÜCRETLE KENDİ HARCAMALARININ MUHASEBESİNİ YAPSIN.O ZAMAN ÇOK İYİ ANLAR NEDENİN NE OLDUĞUNU.AMA HER ŞEYDEN ÖNCE BU EM PATİYİ KURACAK OLANIN İNSAN VE VİCDAN SAHİBİ OLMASI LAZIM.
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