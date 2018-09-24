İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise birinci sınıfa giden oğluna, okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar eden işsiz baba İsmail Devrim Meclis gündeminde… HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında olayı haberleştiren Astakos Haber muhabiri Ergün Demir’in, İsmail Devrim’in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmenin ses kaydını dinletti ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “oğluna pantolon alamadığı için intihar etti” haberlerini yalanlayan açıklamalarını eleştirdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardır hem de yaşadığımız Türkiye’deki insanlarımızın düçar olduğu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu, skandalı örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır maalesef. Şu konuşmayı yalanlayabilecek bir kimse var mıdır? Acılı bir anne net bir şekilde gerçekleri söylemektedir” dedi. ‘TOPLUMDA BİR İNFİAL VAR’

Gergerlioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Mesele, Türkiye’de vatandaşlarımızın içine düşürüldüğü ekonomik buhranın onların ruh dünyasında yapmış olduğu büyük sarsıntıdır. Vatandaşlarımız son zamanlarda gerçekten canlarını ortaya koyan son derece çarpıcı hareketlerle büyük bir sıkıntıyı dile getirmektedir. Geçtiğimiz günlerde işsiz kaldığı için Şanlıurfa’da üzerine benzin dökerek yakan vatandaşımız, seyyar satıcı olduğu için tezgâhlarına zabıta tarafından el konulan ve buna itiraz eden ve ‘başkası olsaydı el koymazdınız ama fakir, gariban olduğum için benim tezgâhıma el koyuyorsunuz’ diyen kişinin intihar etmesi ile bu son olay bir patlamayı göstermektedir. Toplumda bir infial vardır. Toplum artık içine düşürüldüğü bu ekonomik sıkıntı haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net bir şekilde çözümler bulunması gerekmektedir. Vatandaşlarımız son derece kötü, üzücü bir hale düşürülmüştür. Daha kaç kişi intihar edecektir? Daha kaç kişi feryat edecektir? Bunu soruyoruz yetkililere! Gerçeğin apaçık ortaya çıkması ve bunun sorgulanması yerine alelacele yapılan açıklamalar devlet ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Gerçek dışı olduğu apaçık meydanda olan bu açıklamalar hakkında dinlettiğim bu ses kaydından sonra yetkililer ne diyecektir, merak ediyorum.”

‘OKUL KIYAFETLERİ KONUSUNDA DÜZENLEME GETİRİLMELİ’ “İsmail Devrim’in ölümü sıradan bir ölüm değil, binlerce milyonlarca insanın içinde bulunan hali gösteren çok acı, çok dramatik, vicdan sızlatan bir olay” diyen Gergerlioğlu, Kocaeli’nde olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda kişiyle konuştuğunu, okulların zorunlu kıyafet dayatması karşısında ekonomik sıkıntılar yaşandığını, dükkânların normalde sattıklarının çok üzerinde fiyatlara bu kıyafetleri satmasının bir skandal olduğunu belirterek, “Bu konuda da bir düzenleme getirilmeli” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, İsmail Devrim’in intiharı üzerine Meclis’e verdiği soru önergesi şöyle: Kocaeli İli Körfez İlçesinde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İsmail Devrim’in pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde ‘yok’ yazıldı.