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İntihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde mahalle muhtarının intihar eden 17 yaşındaki oğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Kemerağzı Mahallesi’nde muhtar Aydın Tezcan Y., sabah saat 10.00 sıralarında evinin üst katında uyumakta olan oğlunu görmeyince uyandırmak için odasına doğru hareket etti.

Antalya’nın Aksu ilçesinde mahalle muhtarının intihar eden 17 yaşındaki oğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Kemerağzı Mahallesi’nde muhtar Aydın Tezcan Y., sabah saat 10.00 sıralarında evinin üst katında uyumakta olan oğlunu görmeyince uyandırmak için odasına doğru hareket etti. Oğlunun odasına açılan kapının kilitli olduğunu gören ve daha sonra kilidi kıran muhtar, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki oğlu C.Y.’nin odasına çıkan merdivende kendini iple astığını gördü. Koşarak oğlunun boynundaki ipi kesen Tezcan Y., durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkasında mektup bıraktı
Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen C.Y’nin son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi olmak için ilaç kullandığı öğrenildi. Gencin arkasında bir mektup bırakarak, “Ölümümden kimse sorumlu değildir” yazdığı ifade edildi. Gencin intihar etmeden önce boğazındaki iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştığı ve paylaşımının altına , “Bu görüntüleri ne olursa olsun basına vermeyin. Kaç para verirlerse versinler. Bu size son vasiyetimdir” yazdığı ifade edildi. C.Y’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olay yerine gelerek uzun gözyaşlarına boğuldu.
Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından alınan C.Y’nin cenazesi evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra gencin cenazesi, Kemerağzı Mahallesi’nde bulunan mezarlığa götürülerek defnedildi. Baba Aydın Tezcan Y. ise cenaze törenine arkadaşlarının kollarında katıldı. Cenaze törenine Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu’da bulunan siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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