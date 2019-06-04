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İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana’da 50 bin lira borcu nedeniyle 8.

Adana’da 50 bin lira borcu nedeniyle 8. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği ileri sürülen gencin annesinin onu son bir kez görmek isteyip feryat etmesi herkesi ağlattı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlendikten sonra
ayrılan Egemen Şahin, 50 bin lira borcu olduğu için bunalıma girdi. Şahin girdiği bunalımdan çıkamayarak 8. kattaki evinin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı. Olayı gören komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada, anne Nazlı Şahin, oğlunun intihar ettiği yere gelerek, "Neden yaptın oğlum, beni nasıl yalnız bırakırsın değer miydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Şahin oğlunu son bir kez görmek istedi. Ancak çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri anne Şahin’e izin vermedi. Annenin, uzun süre oğlunu görmek için feryat etmesi yürekleri dağladı. Nazlı Şahin oğlunun cesedinin hemen yanı başına oturarak ona son bir kez daha baktı. Nazlı Şahin’in kız kardeşi de olay yerinde feryat edip yeğenini son bir kez görmek istedi. Polisin yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı

İntihar eden oğlunun ardından feryat eden anne yürekleri dağladı
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