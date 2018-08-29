İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)

ÇORUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Samsun'da dün makamında intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekoku Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi. Cihan Alagöz için Çorum Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve Cihan Alagöz'ün yakınları katıldı. Törende Cihan Alagöz'ün eşi Nurgül Alagöz ve kızları Emine ile Ceren Alagöz gözyaşlarını tutamadı. Nurgül Alagöz, cami avlusunda eşinin tabutuna sarılarak, fotoğrafını öptü. Taziyeler sırasında Nurgül Alagöz yanındakilere, "Böyle olacağı hiç düşünmezdik. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum" dedi.
Cihan Alagöz'ün cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum