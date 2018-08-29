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İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

ÇORUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Samsun'da dün makamında intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekoku Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi. Cihan Alagöz için Çorum Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)

ÇORUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Samsun'da dün makamında intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekoku Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi. Cihan Alagöz için Çorum Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve Cihan Alagöz'ün yakınları katıldı. Törende Cihan Alagöz'ün eşi Nurgül Alagöz ve kızları Emine ile Ceren Alagöz gözyaşlarını tutamadı. Nurgül Alagöz, cami avlusunda eşinin tabutuna sarılarak, fotoğrafını öptü. Taziyeler sırasında Nurgül Alagöz yanındakilere, "Böyle olacağı hiç düşünmezdik. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum" dedi.
Cihan Alagöz'ün cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)

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